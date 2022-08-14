Intel отказывается от аппаратной поддержки DirectX 9 на GPU Xe и Arc. Её заменит эмулятор, который будет работать с DirectX 12

Разработчики из Intel отказались от аппаратной поддержки графического API DirectX 9 в интегрированных GPU на архитектуре Xe. Речь идёт о решениях, которые входят в состав процессоров Core 12-го поколения. Также от неё отказались в дискретных видеокартах линейки Arc. Однако поддержка всё же будет реализована — через эмулятор на базе DirectX 12.





Для работы системы задействуют библиотеку Microsoft D3D9On12 с открытым исходным кодом. Она будет взаимодействовать напрямую с графическим драйвером Intel. При этом в Microsoft утверждают, что производительность будет почти на уровне DirectX 9, а иногда и вовсе не будет уступать ему.

Это позволит запускать на системах с такими видеокартами старые игры, не опасаясь отсутствия обратной совместимости и медленной работы. Ведь все задачи по оптимизации драйверов тогда ограничатся работой с DirectX 11 и DirectX 12. При этом нужно понимать, что D3D9On12 работает на программном уровне, что повысит нагрузку на CPU и может привести к сбоям в самих играх.

Пока неизвестно, планируют ли Nvidia и AMD последовать этим же путём, однако если это произойдёт, это может серьёзно повлиять на любителей старых игр.

Ранее сообщалось о возможных ценах на видеокарты A-серии.