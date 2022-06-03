Intel ненароком показала, вероятно, самую мощную десктопную видеокарту Arc Alchemist с графическим чипом ACM-G10

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В рамках турнира Intel Extreme Masters 2022, который стартовал сегодня в Далласе, США, компания Intel, похоже, решила продемонстрировать свою ожидаемую десктопную видеокарту Arc Alchemist. Официального анонса пока не было, но саму карту удалось сфотографировать посетителям.





Это модель с двумя вентиляторами, хотя пока неясно, какая конкретно. Предполагается, что речь идёт об Arc A770 или Arc A780. В любом случае, это старшая модель, на что указывает конфигурация разъёмов питания — 8 и 6 контактов. Также предполагается, что у карты 16 ГБ видеопамяти.





В качестве процессора, скорее всего, используется чип ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Ожидается, что эта флагманская модель Arc будет конкурировать с Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070, хотя пока неизвестно, когда она выйдет на рынок хотя бы в составе OEM-сборок.





Ранее сообщалось, что компания Clevo анонсировала новый игровой ноутбук с топовой мобильной видеокартой Intel Arc A770M. А в США уже начали принимать предзаказы на ноутбук HP Envy с видеокартой Intel Arc A370M и Core i5-12500H