Intel не может сама решить проблему с повышенным потреблением видеокарт Arc в простое, но объяснила, как это сделать пользователям

Тесты видеокарт Intel Arc A750 и A770 показали, что в целом это неплохие решения за свои деньги, но не без минусов. К примеру, относительно конкурентов у новинок Intel несколько повышенное энергопотребление под нагрузкой, а в простое и вовсе разница примерно четырёхкратна. И Intel, судя по всему, сама с этим сделать ничего не может.





В простое новинки Arc потребляют около 40-50 Вт против 7-10 Вт у конкурирующих адаптеров Nvidia и AMD. Эту проблему можно решить, но Intel это сделать не может, так что она объяснила, как это могут сделать сами пользователи.

Во-первых, в настройках BIOS системной платы нужно для Native ASPM установить значение Enabled, а во-вторых, включить PCI Express root port ASPM и выбрать значение L1 Substates.

В Windows нужно в настройках системы найти раздел «Питание и спящий режим», перейти в раздел «Дополнительные параметры питания», выбрать используемую схему электропитания, перейти к пункту «Изменить дополнительные параметры питания», найти там пункт PCI Express, перейти к пункту Link State Power Management и выбрать максимальное энергосбережение.

Насколько при этом снизится потребление карт Arc в простое, ещё только предстоит выяснить.