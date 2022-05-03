Intel нарастила чистую прибыль более чем вдвое. Компания отчиталась за первый квартал 2022 года

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Компания Intel опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2022 финансового года.





Выручка производителя составила 18,4 млрд долларов, снизившись в годовом выражении на 7%. Операционная маржа выросла с 18,8% до 23,7%, а чистая прибыль и вовсе подскочила более чем вдвое: с 3,4 до 8,1 млрд долларов.

Если говорить о подразделениях, то Client Computing Group оказалось единственным, которое показало спад выручки — на 13%, до 9,3 млрд долларов. При этом это подразделение приносит компании больше половины всей выручки. Остальные структуры Intel показали рост на величину от 5% до 175%.

Также компания опубликовала прогноз на весь финансовый год. Intel ожидает получить выручку в 76 млрд долларов.