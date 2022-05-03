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    Intel нарастила чистую прибыль более чем вдвое. Компания отчиталась за первый квартал 2022 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Intel нарастила чистую прибыль более чем вдвое. Компания отчиталась за первый квартал 2022 года

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    Компания Intel опубликовала отчёт по итогам первого квартала 2022 финансового года. 


    Выручка производителя составила 18,4 млрд долларов, снизившись в годовом выражении на 7%. Операционная маржа выросла с 18,8% до 23,7%, а чистая прибыль и вовсе подскочила более чем вдвое: с 3,4 до 8,1 млрд долларов. 

    Если говорить о подразделениях, то Client Computing Group оказалось единственным, которое показало спад выручки — на 13%, до 9,3 млрд долларов. При этом это подразделение приносит компании больше половины всей выручки. Остальные структуры Intel показали рост на величину от 5% до 175%. 

    Также компания опубликовала прогноз на весь финансовый год. Intel ожидает получить выручку в 76 млрд долларов. 

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