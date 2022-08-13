Intel намекнула на цены старших видеокарт Arc A770 и A750

Компания Intel до сих пор удерживает интригу и не называет точных цен на свои видеокарты Arc A770 и Arc A750. Однако, похоже, сам чипмейкер намекнул на их стоимость.





Как отмечается, участники конкурса Xe HPG Scavenger Hunt могут выбрать в качестве приза процессоры Core i7-12700K и Core i5-12600K — это предлагается в виде альтернативы Arc A770 и Arc A750 соответственно. Таким образом, зная рекомендуемые цены на чипы, можно примерно рассчитать цены видеокарт.





Это позволяет предположить, что цена топовой Arc A770 не превысит 410 долларов, а Arc A750 — 290 долларов. Само собой, это лишь предполагаемая стоимость.

Отметим, что в письмах, которые получили участники мероприятия, говорится, что карты дебютируют уже скоро, однако не уточнятся, произойдёт ли это летом. Возможно, они появятся и осенью.

Касаемо же технических характеристик, A770 будет основана на GPU ACM-G10 c 4096 ядрами с частотой до 2,5 ГГц. Ей обещаны 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 15,5 ГГц, а также шиной на 256 бит.

Версия Arc A750 получит тот же чип, но с 3584 ядрами. Также у карты будет 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 15,5 ГГц и шина на 256 бит.