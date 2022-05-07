Intel, мы вообще увидим новые видеокарты для настольных ПК? По новым слухам, дискретные 3D-ускорители Intel Arc Alchemist отложены до июля-августа

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Во время публикации итогов деятельности компании в первом квартале текущего года, глава Intel Пэт Гелсингер пообещал, что дискретные видеокарты линейки Arc Alhemist выйдут во втором квартале, то есть до конца июня. Тогда же некоторые аналитики говорили, что дебют долгожданных новинок действительно может случиться в текущем квартале, но только он будет бумажным – реальные устройства поступят в продажу позже. И вот сейчас появилось тому подтверждение. Правда, неофициальное.





Известный инсайдер Игорь Валлоссек опубликовал на своем ресурсе Igor’s Lab заметку, в которой указывает на возможную задержку с выпуском видеокарт Arc Alchemist для настольных ПК. Несколько источников связались с Валлоссеком, и все они говорят о том, что ожидаемые видеокарты Intel задержатся. На сколько – не сообщается, но называется промежуток от начала июля (в лучшем случае) до конца августа (соответственно, в худшем случае). Если новинки поступят в продажу в начале июля (а их премьера все-таки состоится в июне, пускай и на бумаге), то можно будет сказать, что Intel практически сдержала свое слово. А вот старт продаж в августе – не лучшее решение, так как премьера 3D-ускорителей NVIDIA и AMD нового поколения ожидается уже осенью, а с ними Arc Alchemist конкурировать точно не смогут (еще неизвестно, получится ли у них реально противостоять нынешним моделям NVIDIA и AMD среднего и начального уровней как по части производительности, так и по части цены).

As various sources told me (some of them quite annoyed), the release of the already so often announced Alchemist desktop graphics cards could be postponed even further towards late summer.https://t.co/JESeoZakck

— Igor Wallossek (@IgorWallossek) May 7, 2022

С чем же связана задержка с выпуском Arc Alchemist? Игорь Валлоссек на основе данных, полученных от инсайдеров-тестировщиков, считает, что проблема с ПО – драйверами, так как архитектурные вопросы уже закрыты, компоненты настроены (частота GPU, памяти и т.д.), прошивка готова. Остается только программная оптимизация. И, вспоминая историю с ноутбуком Samsung с 3D-ускорителем Intel Arc A350M, в теорию с сыростью драйверов легко поверить.





Впрочем, Игорь Валлосек называет и ряд других факторов, которые также могут влиять на решение Intel отсрочить выпуск дискретных 3D-карт нового поколения. В их числе – отсутствие крупных партнеров, невозможность гарантировать стабильность розничной цены и соображения RMA. Последний вариант особенно важен. RMA (Return Merchandise Authorization) регламентирует возврат некачественных или неисправных изделий производителю для ремонта или обмена. Если пользователь столкнется с проблемами Arc Alchemist в играх – что ему делать? Нести видеокарты в сервис? А если сама видеокарта полностью исправна, но проблема в ПО, и оно будет обновлено… когда-нибудь. По части RMA действительно много вопросов, все они должны быть решены до старта продаж. И, чтобы избежать больших проблем на старте, лучше его отсрочить. Что, возможно, Intel и сделает.