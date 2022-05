Intel, мы вообще увидим новые видеокарты для настольных ПК? По новым слухам, дискретные 3D-ускорители Intel Arc Alchemist отложены до июля-августа

Во время публикации итогов деятельности компании в первом квартале текущего года, глава Intel Пэт Гелсингер пообещал, что дискретные видеокарты линейки Arc Alhemist выйдут во втором квартале, то есть до конца июня. Тогда же некоторые аналитики говорили, что дебют долгожданных новинок действительно может случиться в текущем квартале, но только он будет бумажным – реальные устройства поступят в продажу позже. И вот сейчас появилось тому подтверждение. Правда, неофициальное.

Известный инсайдер Игорь Валлоссек опубликовал на своем ресурсе Igor’s Lab заметку, в которой указывает на возможную задержку с выпуском видеокарт Arc Alchemist для настольных ПК. Несколько источников связались с Валлоссеком, и все они говорят о том, что ожидаемые видеокарты Intel задержатся. На сколько – не сообщается, но называется промежуток от начала июля (в лучшем случае) до конца августа (соответственно, в худшем случае). Если новинки поступят в продажу в начале июля (а их премьера все-таки состоится в июне, пускай и на бумаге), то можно будет сказать, что Intel практически сдержала свое слово. А вот старт продаж в августе – не лучшее решение, так как премьера 3D-ускорителей NVIDIA и AMD нового поколения ожидается уже осенью, а с ними Arc Alchemist конкурировать точно не смогут (еще неизвестно, получится ли у них реально противостоять нынешним моделям NVIDIA и AMD среднего и начального уровней как по части производительности, так и по части цены).

As various sources told me (some of them quite annoyed), the release of the already so often announced Alchemist desktop graphics cards could be postponed even further towards late summer.https://t.co/JESeoZakck



— Igor Wallossek (@IgorWallossek) May 7, 2022