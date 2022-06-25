Intel готовит монстра с частотой 6 ГГц? Слухи приписывают такую частоту одному CPU из линейки Raptor Lake

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Процессоры Intel поколения Raptor Lake, возможно, смогут похвастаться очень высокими рабочими частотами.





Источник утверждает, что будет одна модель в линейке, которая сможет достигать частоты в 6 ГГц. Судя по логике Intel, это может быть модель Core i9-13900KS.

Текущая модель Core i9-12900KS, напомним, работает на частоте до 5,5 ГГц, а это максимальное значение среди всех потребительских CPU на рынке. Грядущие процессоры Ryzen 7000 тоже смогут достигать очень высоких частот. AMD уже демонстрировала топовую модель на частоте 5,5 ГГц, но говорила, что это не предел. Однако 6 ГГц в целом будет рекордом для данного рынка.

При этом какое у процессора будет энергопотребление при таких частотах, пока можно лишь гадать. Но Core i9-12900KS может потреблять более 200 Вт, а Core i9-13900KS сохранит тот же техпроцесс, при этом у него вдвое увеличится количество малых ядер.