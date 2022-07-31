Intel Core i7-13700K разогнали до 6 ГГц. В итоге он обогнал по производительности Core i9-13900K, работающий на частоте 5,5 ГГц

В Сети появилось сразу несколько отчетов с разгоном процессора Intel Core i7-13700K. В первом случае частоту CPU удалось поднять до 6 ГГц при всех активных ядрах.





Правда, речь идет об активных больших ядрах – малые были отключены. Это позволило в однопоточном тесте набрать 983 балла – больше, чем набирает Core i9-13900K с высокопроизводительными ядрами, работающими на частоте 5,5 ГГц.





Само собой, отключение части ядер сказалось в многопоточном тесте – результат составил всего 7814 баллов. Напряжение ядра составила 1,421 В, а температуры в районе 25-37 °C говорят о том, что скриншот был сделан уже после теста.

Второй отчет не менее интересный – тут участвовали уже 16 ядер. Частота больших составила 5,8 ГГц, малых – 3,7 ГГц. Результат в однопоточном тесте чуть ниже – 947 баллов, зато в многопоточном выше практически вдвое – 12896 баллов. Во втором случае напряжение ядра составила 1,5 В.





С таким результатом Core i9-13700K оказался на 10% быстрее Core i9-13900K с частотой 5,5 ГГц и на 16% быстрее Core i9-12900K с частотой 5,2 ГГц.