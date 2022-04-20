Intel Core 11-го поколения и Windows 11 — от 545 долларов. Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 2022

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Компания Honor представила новую серию ноутбуков MagicBook X. В линейку 2022 года вошли две модели — 14-дюймовая MagicBook X14 и 15-дюймовая MagicBook X15.





По словам производителя, MagicBook X 2022 получили три главных особенности. Первая — это металлический корпус из алюминиевого сплава. Толщина составляет 15,9 мм, а вес стартует от 1,38 кг.

Вторая особенность — экраны IPS разрешением Full HD (1920 x 108) с защитой для глаз и сертификацией TÜV Rheinland. Третья особенность — поддержка функции «Multi-screen Collaboration», позволяющей ноутбукам легко взаимодействовать со смартфонами.

MagicBook X 2022 оснащаются процессорами Intel Core 11-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельными накопителями на 512 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Для ноутбука предусмотрено зарядное устройство мощностью 65 Вт. Устанавливается операционная система Windows 11.

Продажи в Китае начнутся 28 апреля, а пока компания принимает заказы по таким ценам: