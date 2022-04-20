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    Intel Core 11-го поколения и Windows 11 — от 545 долларов. Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 2022

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Intel Core 11-го поколения и Windows 11 — от 545 долларов. Представлены ноутбуки Honor MagicBook X 2022

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    Компания Honor представила новую серию ноутбуков MagicBook X. В линейку 2022 года вошли две модели — 14-дюймовая MagicBook X14 и 15-дюймовая MagicBook X15.


    По словам производителя, MagicBook X 2022 получили три главных особенности. Первая — это металлический корпус из алюминиевого сплава. Толщина составляет 15,9 мм, а вес стартует от 1,38 кг.

    Вторая особенность — экраны IPS разрешением Full HD (1920 x 108) с защитой для глаз и сертификацией TÜV Rheinland. Третья особенность — поддержка функции «Multi-screen Collaboration», позволяющей ноутбукам легко взаимодействовать со смартфонами.

    MagicBook X 2022 оснащаются процессорами Intel Core 11-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельными накопителями на 512 ГБ. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Для ноутбука предусмотрено зарядное устройство мощностью 65 Вт. Устанавливается операционная система Windows 11. 

    Продажи в Китае начнутся 28 апреля, а пока компания принимает заказы по таким ценам:

    • MagicBook X15 с Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — 545 долларов;

    • MagicBook X15 с Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — 639 долларов;

    • MagicBook X14 с Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD — 623 долларов.

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