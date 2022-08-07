Intel больше не будет продавать Core i9-12900K в необычной упаковке

Компания Intel решила прекратить поставки процессоров Core i9-12900K и Core i9-10980XE в специальных упаковках с необычным дизайном.





Теперь такие CPU будут поставляться в обычных коробках, как и остальные решения соответствующих линеек. В своё время Intel так же поступила с Core i9-10900K — коробку сменили на обычную спустя какое-то время после запуска.

Делается это по экономическим соображениям. Такие упаковки, во-первых, дороже производить, во-вторых, дороже транспортировать из-за нестандартной формы и размера. Да и основная цель таких упаковок заключается в привлечении внимания в первую очередь на старте продаж новинок.





Будет ли в линейке Raptor Lake старшая модель поставляться в необычной упаковке, пока неизвестно.