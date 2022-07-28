Инструкторы НАТО занимались подготовкой бойцов ВСУ на тренировочной базе под Лисичанском

Представитель силовых структур республики в интервью РИА Новости заявил, что на территории обнаруженного объекта тренировались не только украинские силовики, но и иностранные наемники. По его словам, на базе были найдены документы, свидетельствующие о присутствии там радикально настроенных жителей стран постсоветского пространства, которые хотели стать членами нацполка «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).