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Инструкторы НАТО занимались подготовкой бойцов ВСУ на тренировочной базе под Лисичанском

Инструкторы НАТО занимались подготовкой бойцов ВСУ на тренировочной базе под Лисичанском
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Тренировочную базу, на которой инструкторы из стран НАТО готовили бойцов ВСУ, обнаружили под освобожденным Лисичанском в ЛНР.

Представитель силовых структур республики в интервью РИА Новости заявил, что на территории обнаруженного объекта тренировались не только украинские силовики, но и иностранные наемники. По его словам, на базе были найдены документы, свидетельствующие о присутствии там радикально настроенных жителей стран постсоветского пространства, которые хотели стать членами нацполка «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).

«Пригодная очень база. Есть место для жилья, есть место для тренировок, своеобразное помещение под классы они оборудовали. Второй этаж использовался как жилая зона», — сообщил он.

Ранее иностранные наемники, примкнувшие к ВСУ, неоднократно жаловались на ужасные условия службы в украинской армии и проблемы с вооружением.

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
база ВСУ инструкторы лисичанск НАТО
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RusNewsToday24
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