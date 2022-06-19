Институт распределения продуктов питания предупредил британцев о новом росте цен на еду

Скачок цен нанесет очередной ущерб британским домохозяйствам. Среднемесячные траты обычной семьи, состоящей из четырех человек, могут приблизиться к 439 фунтам стерлингов в январе 2023 года. В этот же период 2022 года данный показатель достигал 396 фунтов стерлингов, что заметно меньше. Однако ускоренные темпы продовольственной инфляции могут сохраниться вплоть до середины следующего года.