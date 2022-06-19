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Институт распределения продуктов питания предупредил британцев о новом росте цен на еду

Институт распределения продуктов питания предупредил британцев о новом росте цен на еду
Photo by Aron Van de Pol on Unsplash

Новый рост цен на продукты ожидается в Великобритании этим летом, следует из недавнего отчета Института распределения продуктов питания (IGD).

По данным специалистов, наибольшее влияние инфляция окажет на мясную и молочную продукцию, а также на крупы, фрукты и овощи. Стоимость продуктов в этих категориях может вырасти еще на 15% в течение летнего сезона, передает сетевое издание FarmingUK.

Скачок цен нанесет очередной ущерб британским домохозяйствам. Среднемесячные траты обычной семьи, состоящей из четырех человек, могут приблизиться к 439 фунтам стерлингов в январе 2023 года. В этот же период 2022 года данный показатель достигал 396 фунтов стерлингов, что заметно меньше. Однако ускоренные темпы продовольственной инфляции могут сохраниться вплоть до середины следующего года.

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RusNewsToday24
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