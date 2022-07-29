Институт Макдональда раскрыл тайну древней британской традиции погребения в кроватях

Эксперты пришли к выводу, что таким образом хоронили только женщин. Погребения относятся к историческому периоду, когда они переезжали в дом супруга при заключении брака. Такая практика была характерна для случаев, когда христианка выходила замуж за представителя другой религии, передает Planet Today.