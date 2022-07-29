Институт Макдональда раскрыл тайну древней британской традиции погребения в кроватях

Историкам известны случаи, когда на территории древней Великобритании умерших хоронили на кроватях. Ученые из Института Макдональда раскрыли тайну этой традиции.
Эксперты пришли к выводу, что таким образом хоронили только женщин. Погребения относятся к историческому периоду, когда они переезжали в дом супруга при заключении брака. Такая практика была характерна для случаев, когда христианка выходила замуж за представителя другой религии, передает Planet Today.
«В этот момент христианство практически исчезло как религия. Но в VII веке Церковь на континенте попыталась вновь обращаться паству в свою веру. Папа Григорий I продвигал эту идею обращения: через жен, которые выступали в роли миссионеров», — сообщила научный сотрудник института Эмма Браунли.
В те времена считалось, что женщина сможет склонить своего супруга к принятию своей веры. Использование кровати при захоронении подчеркивало высокий статус усопшей.