Институт иммунологии ФМБА выпустит новую вакцину от сезонной аллергии

В ходе своего выступления на пресс-конференции «Сезонная

аллергия: как аллергикам спастись весной» Назарова заявила, что количество

пациентов с аллергией увеличивается. По ее словам, в крупных городах таких

пациентов больше, чем в других населенных пунктах. Всего в мире от данного

недуга страдают более трети населения.