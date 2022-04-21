Институт иммунологии ФМБА выпустит новую вакцину от сезонной аллергии

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Специалисты Института иммунологии ФМБА разрабатывают новую
вакцину от сезонной аллергии. По словам заместителя главного врача учреждения
Евгении Назаровой, препарат уже прошел доклинические испытания.
Новая вакцина будет похожа на аллерген специфической
иммунотерапии, отметила Назарова. При этом пациенту будет необходимо получить
меньше инъекций, чем при иммунотерапии. По словам врача, доклинические
испытания вакцины от сезонной аллергии продемонстрировали хорошие результаты. В
дальнейшем Институт иммунологии ФМБА планирует провести клинические испытания препарата, сообщает РИА Новости.
В ходе своего выступления на пресс-конференции «Сезонная
аллергия: как аллергикам спастись весной» Назарова заявила, что количество
пациентов с аллергией увеличивается. По ее словам, в крупных городах таких
пациентов больше, чем в других населенных пунктах. Всего в мире от данного
недуга страдают более трети населения.