Instasamka заявила о завершении рэп-карьеры

Певица Дарья Зотеева, известная по псевдониму Instasamka, объявила о завершении рэп-карьеры. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Вокалистка дала понять, что теперь будет выпускать песни в новом жанре. Подробностями будущей творческой деятельности артистка делиться не стала.
«Рэпа больше не будет. Мой рэп прекращает свою работу на территории Российской Федерации и передает франшизу “Instasamka” попсе», — написала она.
Instasamka регулярно оказывается в центре скандалов. Больше всего россиянам запомнился ее конфликт с визажистами, которых она выставила за дверь во время работы.