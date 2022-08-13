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Instasamka заявила о завершении рэп-карьеры

Instasamka заявила о завершении рэп-карьеры
youtube.com/INSTASAMKA

Певица Дарья Зотеева, известная по псевдониму Instasamka, объявила о завершении рэп-карьеры. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Вокалистка дала понять, что теперь будет выпускать песни в новом жанре. Подробностями будущей творческой деятельности артистка делиться не стала.

«Рэпа больше не будет. Мой рэп прекращает свою работу на территории Российской Федерации и передает франшизу “Instasamka” попсе», — написала она.

Instasamka регулярно оказывается в центре скандалов. Больше всего россиянам запомнился ее конфликт с визажистами, которых она выставила за дверь во время работы.

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