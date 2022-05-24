Инспекторы задержали пьяного «старшего лейтенанта» на Гражданском проспекте в Петербурге

Инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя за рулем иномарки Skoda в Петербурге. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Инцидент произошел в Калининском районе города у дома № 66 на Гражданском проспекте, говорится в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
Полицейские остановили странного водителя, который вместо удостоверения показал корочку «старшего лейтенанта». В этот момент мужчина был сильно пьян и, когда его попросили пересесть в патрульную машину, он мгновенно уснул.
Нарушителем оказался 28-летний местный житель, который был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении. Выяснилось, что он так и не сдал удостоверение в ГАИ, а в его салоне находилась рация, настроенная на частоты ГАИ.