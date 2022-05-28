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Инспекторы ГИБДД смогут лишать автомобилей нарушителей ПДД

Инспекторы ГИБДД смогут лишать автомобилей нарушителей ПДД
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Инспекторы Госавтоинспекции получат новые полномочия в рамках проверки водителей на дорогах. Теперь в случае ряда нарушений процесс лишения автомобиля может ускориться.

Отмечается, что изменения планируется внести в регламент работы МВД России. Основные пункты регламента затронут инспекторов ГИБДД.

Теперь им будет разрешено самостоятельно проверять техническое состояние транспортного средства. В случае если сотрудник ведомства найдет неисправности, он может запретить дальнейшее использование машины. В этом случае авто будет отправлено на штрафстоянку до устранения нарушений.

Отмечается, что при выявлении менее серьезных поломок, водителю будет дано несколько дней на устранение проблем. В случае если водитель повторно попадется с нарушениями, то инспектор ГИБДД может аннулировать регистрацию ТС.

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RusNewsToday24
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