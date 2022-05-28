Инспекторы ГИБДД смогут лишать автомобилей нарушителей ПДД

Теперь им будет разрешено самостоятельно проверять техническое состояние транспортного средства. В случае если сотрудник ведомства найдет неисправности, он может запретить дальнейшее использование машины. В этом случае авто будет отправлено на штрафстоянку до устранения нарушений.