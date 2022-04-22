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    InsideOver: три ответных шага России на ударную волну санкций Запада вызвали недоумение в ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    InsideOver: три ответных шага России на ударную волну санкций Запада вызвали недоумение в ЕС

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    Федеральное агентство новостей

    Россия предприняла три неожиданных и эффективных шага,
    оказавшись под ударом западных
    санкций, что удивило европейских экспертов, пишет итальянское издание InsideOver,
    передает «ПолитРоссия».

    США,
    Великобритания и Евросоюз ввели несколько пакетов ограничений в надежде
    ослабить российскую экономику, повлиять на политические решения Москвы. В ответ
    российское руководство предприняло ответные шаги, которые позволили оградить
    государство от ударной волны западных санкций.

    «РФ удалось
    в удивительной и неожиданной форме противостоять ударной волне западных санкций»,
    — говорится в
    материале.

    Автор
    публикации выделил три основных шага РФ, которые стали неожиданностью для
    европейских экспертов. Во-первых, это переход на сделки в рублях с недружественными
    странами, закупающими газ у России.

    InsideOver: три ответных шага России на ударную волну санкций Запада вызвали недоумение в ЕС
    Федеральное агентство новостей

    Во-вторых,
    Запад не ожидал, что рубль сумеет показать столь высокую стойкость. Так, Москва
    обязала компании конвертировать 80% валютной выручки в рубли, что привело к
    возвращению позиций российской валютой.

    Третий шаг, который
    не ожидали западные специалисты — политика ЦБ РФ. Регулятор резко сменил инвестиционный
    курс, развернувшись на Восток. Вместо привычных долларов, он стал закупать
    больше золота, юаней и рупий, снизив зависимость от западной валютной системы.

    «Экономика
    сопротивления» принесла свои плоды, сделал вывод автор статьи.

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