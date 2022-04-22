InsideOver: три ответных шага России на ударную волну санкций Запада вызвали недоумение в ЕС

Третий шаг, который

не ожидали западные специалисты — политика ЦБ РФ. Регулятор резко сменил инвестиционный

курс, развернувшись на Восток. Вместо привычных долларов, он стал закупать

больше золота, юаней и рупий, снизив зависимость от западной валютной системы.