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Россия предприняла три неожиданных и эффективных шага,
оказавшись под ударом западных
санкций, что удивило европейских экспертов, пишет итальянское издание InsideOver,
передает «ПолитРоссия».
США,
Великобритания и Евросоюз ввели несколько пакетов ограничений в надежде
ослабить российскую экономику, повлиять на политические решения Москвы. В ответ
российское руководство предприняло ответные шаги, которые позволили оградить
государство от ударной волны западных санкций.
«РФ удалось
в удивительной и неожиданной форме противостоять ударной волне западных санкций»,
— говорится в
материале.
Автор
публикации выделил три основных шага РФ, которые стали неожиданностью для
европейских экспертов. Во-первых, это переход на сделки в рублях с недружественными
странами, закупающими газ у России.
Во-вторых,
Запад не ожидал, что рубль сумеет показать столь высокую стойкость. Так, Москва
обязала компании конвертировать 80% валютной выручки в рубли, что привело к
возвращению позиций российской валютой.
Третий шаг, который
не ожидали западные специалисты — политика ЦБ РФ. Регулятор резко сменил инвестиционный
курс, развернувшись на Восток. Вместо привычных долларов, он стал закупать
больше золота, юаней и рупий, снизив зависимость от западной валютной системы.
«Экономика
сопротивления» принесла свои плоды, сделал вывод автор статьи.