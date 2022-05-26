InsideOver: маневры США с российским госдолгом приведут к падению доверия к доллару

Итальянский аналитик Андреа Мураторе считает, что Соединенные Штаты сами себе нанесут вред, если не позволят обслуживать российский госдолг в долларах.
Мураторе опубликовал материал, посвященный финансовым отношениям США и РФ на портале InsideOver, перевод предоставили авторы издания «ПолитРоссия». Американский минфин заявил, что не будет продлевать лицензию, выдаваемую РФ на выплату купонов американским кредиторам в долларах, намереваясь подтолкнуть Россию к техническому дефолту. Мураторе считает, что произошедшее событие приближает санкционную войну к решающему моменту.
Автор считает, что США пытаются вытолкнуть РФ из мировой финансовой системы, однако принимаемые меры, наоборот, отрицательно влияют на имидж Соединенных Штатов, ставя под сомнение роль доллара как главную резервную валюту мира.
«Превращение валюты, которая де-юре является стержнем мировой торговли, в инструмент геополитического и стратегического давления может привести к снижению доверия глобальных игроков к доллару», — отметил автор InsideOver.
Мураторе уверен — бизнесмены и политик всего мира наблюдают за тем, что пытается сделать США с Россией, и учитывают это при планировании крупных финансовых операций.