InsideOver: маневры США с российским госдолгом приведут к падению доверия к доллару

Мураторе опубликовал материал, посвященный финансовым отношениям США и РФ на портале InsideOver, перевод предоставили авторы издания «ПолитРоссия». Американский минфин заявил, что не будет продлевать лицензию, выдаваемую РФ на выплату купонов американским кредиторам в долларах, намереваясь подтолкнуть Россию к техническому дефолту. Мураторе считает, что произошедшее событие приближает санкционную войну к решающему моменту.