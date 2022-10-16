Инсайдер утверждает, что разрабочтики игр уже получили Pro-версии PS5 и Xbox Series X

Инсайдер под ником Tez2, который ранее рассказывал о новостях по играм Rockstar, рассказал, что многим игровым студиям начали рассылать более мощные версии PS5 и Xbox Series X. Пока что неясно, какие именно студии получили девкиты, какие характеристики они имеют и так далее. Однако источник утверждает, что это не слухи, а проверенные данные.





Tez2 не уточнил, когда новые консоли могут появиться на рынке, однако ранее Том Хендерсон говорил, то они могут появиться в 2024 или 2025 годах. Таким образом, до выхода релизных версий консолей есть несколько лет на адаптацию игр или создание их с нуля, если они не рассчитаны на нынешнее поколение консолей.

Отметим, что PS5 и Xbox Series X получились очень мощными для своей рекомендованной цены. Однако, похоже, эксперимент с PS4 Pro и Xbox One X компаниях сочли успешным, потому можно ожидать, что новые модели выйдут уже скоро.

Ранее стало известно, что поставки PS5 вырастут, что позволит избавиться от дефицита.