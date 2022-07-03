Инсайдер утверждает, что AMD готовит новые процессоры с технологией 3D V-Cache — там будут в том числе бюджетные решения

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания AMD не закончила с сокетом AM4. Как сообщил инсайдер Greymon55, который публикует свои прогнозы в Twitter, «красная команда» расширит перечень процессоров с технологией Ryzen 3D V-Cache, причём в списке будут как топовые решения, так и бюджетные.





По словам Greymon55, AMD готовит несколько новых решений Zen 3D для сокета AM4. Похоже, речь идёт о версиях процессоров линейки Ryzen 5000. К примеру, существующий AMD 5800X3D основан на 5800X с увеличенным объемом кеш-памяти, при этом он сохранил 8-ядерное/16-поточное исполнение.

Источник полагает, что новые чипы могут основываться на Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. На данный момент неизвестно, сколько кеш-памяти могут получить такие процессоры, однако сам факт увеличения объёма кеша положительно скажется на игровой производительности.

Если эта информация верна, то процессоры с 3D V-Cache позволят владельцам компьютеров на базе AM4 получить обновление без необходимости менять материнскую плату и оперативную память.

Помимо этого, журналисты ресурса WCCF Tech полагают, что процессоры под сокет AM5 тоже могут потенциально получить версии с технологией 3D V-Cache. Однако это пока не подтверждено.

Ранее инсайдер точно предсказал удешевление видеокарт.