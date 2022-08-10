Инсайдер сообщил, насколько высокими будут частоты графического процессора в Nvidia RTX 4070. И это при относительно скромном потреблении

Инсайдер kopite7kimi опубликовал новые данные о будущих видеокартах RTX 4080 и RTX 4070 от Nvidia. Как сообщается, новая карта RTX 4070 будет по производительности равна флагманской RTX 3090 или даже окажется быстрее. При этом её цена, по крайней мере, рекомендованная, составит 500 долларов против 2000 долларов у флагмана.





Самое интересное, что стандартная тактовая частота RTX 4070 составит 2310 МГц, в разгоне — 2610 МГц, а максимум будет равен 2800 МГц. Как ожидается, на максимальной частоте RTX 4070 будет выдавать производительность на уровне 43 Тфлопс, тогда как у RTX 3090 Ti это значение не превышает 40 Тфлопс. При этом потребление энергии окажется ниже.

По данным kopite7kimi RTX 4070 будет потреблять 280 Вт, а RTX 4080 — 320 Вт. Ранее говорилось об уровне в 500 Вт и выше. Другие инсайдеры ранее утверждали, что RTX 4070 получит 12 ГБ памяти GDDR6X с пропускной способностью в 21 Гбит/с на 192-битной шине, 7680 ядер CUDA 48 МБ кеш-памяти L2 и до 160 ROP.

Пока не сообщается, когда именно такие карты появятся в продаже, однако, по слухам, запуск линейки ожидается осенью, причём сначала выйдет флагманская модель, а уже затем более простые.

Ранее сообщалось, что RTX 4080 будет менее мощной.