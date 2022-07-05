Инсайдер раскрыл дату релиза iPhone 14

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Видеоблогер и инсайдер под псевдонимом The Galox сообщил о дате выхода линейки iPhone 14. По его данным, серия iPhone 14 может быть выпущена 13 сентября. Не исключено, что речь идёт не только об анонсе, но и о запуске продаж в тот же день.

Как ожидается, новые смартфоны получат два варианта диагонали экрана — 6,1 дюйма и 6,7 дюйма. При этом будут более простые модели iPhone 14 и iPhone 14 Max, которые получат процессоры A15, а также версии Pro/Pro Max с чипами A16.

У младших моделей будут экраны с «монобровью», а старших — с небольшими вырезами. Также ожидаются другие отличия, чтобы ещё больше разделить более простые и премиальные модели. Судя по утечкам, топовая версия iPhone 14 Pro Max может получить ценник на уровне 1700 долларов. При этом на стоимость повлияет в том числе удорожание производства процессоров A16.

Ранее The Galox рассказал о новом флагманском планшете Samsung на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888.