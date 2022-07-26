Инсайдер показал качественные изображения складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 4 в четырёх цветах

В августе Samsung планирует провести мероприятие Galaxy Unpacked Event 2022, где покажет новое поколение складных смартфонов. Это произойдёт 10 августа, а на мероприятии, как ожидается, дебютируют Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4.





И вот инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), известный под ником Onleaks, опубликовал качественные компьютерные изображения Galaxy Z Flip 4.





Судя по ним, ожидается четыре цветовых варианта. Конструкция шарниров осталась неизменной, а вот модуль камеры выглядит немного по-другому. Кнопки управления громкостью находятся справа, а лоток для SIM-карты расположен слева. Решетка динамика и порт USB Type-C размещены внизу.





Ожидается, что Galaxy Z Flip 4 получит 6,7-дюймовый sAMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Кроме того, он получил 2,1-дюймоввый AMOLED-экран на внешней стороне. Он будет выполнять функции вторичного дисплея.





Внутри обещают мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной. Заявлена батарея ёмкостью 3700 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью в 25 Вт.





Основная камера получит два модуля по 12 Мп, а фронтальная, как ожидается, будет 10-мегапиксельной. Цены и дата выхода пока не сообщаются.

А ранее инсайдер опубликовал изображения Xiaomi 12 Ultra.