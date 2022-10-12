Инсайдер назвал точную дату выхода новых iPad и MacBook

Известный инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg назвал точную дату выпуска планшетов iPad 10 и iPad Pro нового поколения. По его словам, устройства появятся 24 октября. Ожидается, что iPad Pro 2022 получит новейший процессор Apple M2, а iPad 10 – чип A14 Bionic. Одновременно будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro и, возможно, Mac mini следующего поколения, отмечает источник.





При этом, Гурман предполагает, что Apple не будет проводить полноценное мероприятие, а ограничится выпуском пресс-релизов. Затем новые модели просто поступят в продажу. Напомним, инсайдер и ранее сообщал об отмене октябрьской презентации Apple. Также на неделе, которая начнется в понедельник 24 октября, одновременно с новыми устройствами может выйти и операционная система iPadOS 16.1, считает Гурман. Apple перенесла ее релиз, который изначально планировался в сентябре, чтобы устранить все баги, выявленные во время бета-тестирования.