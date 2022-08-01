Инсайдер назвал даты анонса и релиза Google Pixel 7, Pixel 7 Pro и часов Pixel Watch

Инсайдер Джон Проссер сообщил новые данные о будущих смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Их представили ещё на Google I/O в мае, но сроки выхода пока не оглашались. И вот теперь, как утверждается, они появились. По данным источника, оба смартфона будут доступны для предварительного заказа 6 октября. Запуск продаж ожидается неделей позже — 13 октября.





Помимо этого предполагается, что одновременно со смартфонами появятся и смарт-часы Pixel Watch. Если эти данные правдивы, то, вероятно, 6 октября появится и релизная версия Android 13, по крайней мере, для устройств Pixel.

О самих смартфонах известно пока мало. Предполагаемые на данный момент характеристики выглядят так:

Дисплей Pixel 7: 6,2 дюйма, 1080p, 90 Гц OLED

Дисплей Pixel 7 Pro: 6,7 дюйма, 1440p, 120 Гц OLED

Основная камера: 48 Мп + 12 Мп + 50 Мп

Фронтальная камера: 12 Мп

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Процессор: Tensor

Цена: от 600 долларов за модель Pixel 7 и от 900 долларов за Pixel 7 Pro

Ранее Джон Проссер сообщил о росте цен на iPhone, MacBook, iMac и AirPods.