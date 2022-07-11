Инсайдер Минг-Чи Куо рассказал, когда могут выпустить AR/VR гарнитуру Apple второго поколения

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Apple планирует выпустить гарнитуру AR/VR второго поколения в первой половине 2025 года. Вероятно, она получит более мощное аппаратное обеспечение, заявил инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, поставки новинки могут составить до 10 миллионов единиц в 2025–26 годах.





При этом компания ещё не показала первую версию гарнитуры. По словам Куо, её продемонстрируют на специальном мероприятии в январе 2023 года. Она, предположительно, будет стоить порядка 3000 долларов.

При этом первая версия гарнитуры получит дисплеи micro-OLED производства Samsung Display. Apple уже обратилась к южнокорейской компании. Отмечается, что ранее Samsung Display избегала выпуска панелей на основе такой технологии из-за ожидаемо низкого спроса. Однако теперь дисплеи micro-OLED могут стать ключевой технологией для AR/VR гарнитур.

Дисплеи такого типа базируются не на стеклянной подложке, а прямо на чипе, что позволяет сделать их меньше и тоньше. Это даёт возможность создавать пиксели размером от 4 до 20 микрометров по сравнению размерами от 40 до 300 микрометров на стандартных OLED-панелях. Помимо этого, улучшается время отклика.

Ходят слухи, что гарнитура AR/VR от Apple получит от двух до трёх дисплеев, причём два из них будут выполнены по технологии micro-OLED с разрешением 4K и плотностью до 3000 пикселей на квадратный дюйм. Отметим, что ещё одним поставщиком дисплеев может быть LG Display.

Ранее Куо уже поведал о самом важном обновлении для фронтальной камеры iPhone 14.