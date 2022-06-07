Инсайдер Бен Гескин пожаловался, что после обновления до первой беты iOS 16 его iPhone 13 Pro потерял сразу 3 процента ёмкости батареи

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На вчерашней конференции WWDC 2022 корпорация Apple представила операционную систему iOS 16, а её первая бета уже вышла. Инсайдер Бен Гескин смог установить её на iPhone 13 Pro, после чего оказалось, что ёмкость батареи уменьшилась со 100 процентов изначальной ёмкости до 97%.

Сам инсайдер полагает, что обновление вряд ли могло снизить ёмкость батареи на целых 3%. По его мнению, это ошибка операционной системы.

Пользователь под псевдонимом iSpeedtestOS подтвердил падение ёмкости на 3%. Хотя у других владельцев «яблочных» смартфонов после обновления таких проблем не возникло.

А пользователь Кирилл Степанов предложил Гескину использовать команду, которая выводит информацию о батарее из логов системы.

В комментариях пользователи пишут и о других проблемах. После установки первой беты iOS 16 один из пользователей сообщил, что аккумулятор на iPhone не заряжается более чем на 60%. Другой пользователь заявил, что на его смартфоне заряд дошёл до 62% и процесс не остановился.

Ранее Бен Гескин уже показал iPhone 14 Pro во включённом виде. А до этого он первым опубликовал точное изображение iPhone X и ряда других новинок Apple.