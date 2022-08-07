США решили продолжить провокацию вокруг Тайваня «чужими руками». Такое заявление сделали пользователи Сети.
Иностранцы подняли волну критики в Сети на визит делегации Литвы на Тайвань. Юзеры сочли поездку серьезной провокацией и предупредили об эскалации ситуации.
«Для какой цели Литва решила посетить Тайвань? Зачем? Разве они не понимают, что их визит лишь усилит напряжение между Тайванем и КНР?» — написал один из комментаторов.
«Когда Америка падет и потеряет господство над миром, Литва получит важный, но болезненный урок – государству не стоит соглашаться преследовать интересы другой страны», — добавил другой пользователь.
Ранее Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик встретилась с руководством провинции. Она провела на Тайване один день.