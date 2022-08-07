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Иностранцы подняли волну критики в Сети на визит делегации Литвы на Тайвань

Иностранцы подняли волну критики в Сети на визит делегации Литвы на Тайвань
globallookpress.com/Ceng Shou Yi/Keystone Press Agency

США решили продолжить провокацию вокруг Тайваня «чужими руками». Такое заявление сделали пользователи Сети.

Иностранцы подняли волну критики в Сети на визит делегации Литвы на Тайвань. Юзеры сочли поездку серьезной провокацией и предупредили об эскалации ситуации.

«Для какой цели Литва решила посетить Тайвань? Зачем? Разве они не понимают, что их визит лишь усилит напряжение между Тайванем и КНР?» — написал один из комментаторов.

«Когда Америка падет и потеряет господство над миром, Литва получит важный, но болезненный урок – государству не стоит соглашаться преследовать интересы другой страны», — добавил другой пользователь.

Ранее Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик встретилась с руководством провинции. Она провела на Тайване один день.

Литва Пелоси тайвань
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