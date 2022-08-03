Иностранный студент-медик подрабатывал закладчиком в Ставрополе

Как информирует городской портал «АТВмедиа», при осмотре сотрудники органов охраны правопорядка нашли у студента синтетическое наркотическое вещество общей массой свыше 17 граммов. Как пояснил первокурсник, он собирался продавать наркотическое средство на территории города: цена мини-партии на «черном рынке» достигает 40 тысяч рублей.