Иностранный студент-медик подрабатывал закладчиком в Ставрополе

Полицейские задержали в центре Ставрополя студента первого курса СтГМУ. Им оказался 22-летний гость из Судана, приехавший в Российскую Федерацию получить высшее образования.
Как информирует городской портал «АТВмедиа», при осмотре сотрудники органов охраны правопорядка нашли у студента синтетическое наркотическое вещество общей массой свыше 17 граммов. Как пояснил первокурсник, он собирался продавать наркотическое средство на территории города: цена мини-партии на «черном рынке» достигает 40 тысяч рублей.
На приезжего наркоторговца завели уголовное делопроизводство. Если вину суданца докажут в суде, он получит 15 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант сидит в СИЗО.