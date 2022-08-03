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Иностранный студент-медик подрабатывал закладчиком в Ставрополе

Иностранный студент-медик подрабатывал закладчиком в Ставрополе
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Полицейские задержали в центре Ставрополя студента первого курса СтГМУ. Им оказался 22-летний гость из Судана, приехавший в Российскую Федерацию получить высшее образования.

Как информирует городской портал «АТВмедиа», при осмотре сотрудники органов охраны правопорядка нашли у студента синтетическое наркотическое вещество общей массой свыше 17 граммов. Как пояснил первокурсник, он собирался продавать наркотическое средство на территории города: цена мини-партии на «черном рынке» достигает 40 тысяч рублей.

На приезжего наркоторговца завели уголовное делопроизводство. Если вину суданца докажут в суде, он получит 15 лет лишения свободы. В настоящее время фигурант сидит в СИЗО.

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RusNewsToday24
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