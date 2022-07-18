Иностранным автопроизводителям в России предлагают вернуть клиентам деньги

Как сообщают «Известия», иностранным автопроизводителям предложили выкупать у россиян неисправные машины по рыночной цене по состоянию на момент возврата. Такое предложение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сделал Союз потребителей РФ.

Поводом для соответствующего письма в АЕБ стала нынешняя ситуации на российском рынке, когда из-за приостановки поставок автозапчастей россиянам начал становиться недоступным ремонт машин по гарантии.

Согласно закону «О защите прав потребителей», производитель обязан обеспечить покупателю возможность использовать товар в течение всего срока службы, а в случае, если таковой не установлен, то это требование действует десять лет с момента продажи.





Председатель Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что организация обратилась к автопроизводителям с просьбой пояснить, как они в дальнейшем собираются выполнять свои обязательства перед клиентами в России и преодолевать возникшие затруднения. Пока из автобрендов на запрос Союза ответили только в Porsche. Представители немецкой автокомпании заявили, что импортер и дилерская сеть продолжают свою работу, а запчасти для ремонта авто отгружаются со склада в РФ.

Российским потребителям нужна ясность, как и продавцам импортных товаров, а также органам власти, защитникам прав потребителей, которые уже обращаются в суды с исками. Они основаны на предположении, что иностранные изготовители не будут соблюдать права потребителей. Мы считаем, что проблемы с гарантийным ремонтом все-таки будут в перспективе, даже если сейчас нет фактических жалоб.

Петр Шелищ

Также появились сведения, что нехватка автозапчастей привела к росту числа угонов авто в России.