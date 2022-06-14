Иностранные журналисты осмотрели укрытия боевиков в подвалах «Азовстали»

Группа иностранных журналистов приехала в Мариуполь, чтобы посетить «Азовсталь». Они побывали в бункерах завода, где укрывались боевики «Азова»* (против бойцов организации в России возбуждены уголовные дела).
Добираться до точки назначения журналистам пришлось по руинам. Они посетили самую обстреливаемую часть предприятия, с которой националисты перебегали в сторону склада с продовольствием. Затем их перемещения были замечены, и склад был уничтожен. Оставшиеся без ресурсов боевики были вынуждены пойти на переговоры.
Еще одной локацией стали катакомбы, используемые боевиками для перемещения между огневыми позициями. Подземная часть «Азовстали» состоит из длинных коридоров, в которых бойцы организовали многочисленные укрытия, передают «Известия».
Стены предприятия почти полностью исписаны нацистской символикой. Местами еще можно наткнуться на брошенное украинскими боевиками вооружение иностранного образца. Среди них переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), переданные из США и стран Европы.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела