Иностранные журналисты осмотрели укрытия боевиков в подвалах «Азовстали»

Добираться до точки назначения журналистам пришлось по руинам. Они посетили самую обстреливаемую часть предприятия, с которой националисты перебегали в сторону склада с продовольствием. Затем их перемещения были замечены, и склад был уничтожен. Оставшиеся без ресурсов боевики были вынуждены пойти на переговоры.