Наемники, вступившие в ряды ВСУ для участия в противостоянии с ВС РФ на стороне Украины, удивлены боевыми действиями, пишет The New York Times.
Опытные западные военные говорят, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться. По имеющейся информации, в рядах украинской армии сегодня много ветеранов Афганистана и Ирака. Они привыкли рассчитывать на поддержку с воздуха, однако на Украине им приходится сражаться «по старинке»
«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — говорит бывший десантник ВС США.
Иностранцы отмечают, что на поле боя они встречаются с превосходящими силами ВС РФ. При этом некоторые отряды наемников не имеют даже элементарной экипировки.