Иностранные наемники удивились сложности боевых действий на Украине

Опытные западные военные говорят, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться. По имеющейся информации, в рядах украинской армии сегодня много ветеранов Афганистана и Ирака. Они привыкли рассчитывать на поддержку с воздуха, однако на Украине им приходится сражаться «по старинке»