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Иностранные наемники удивились сложности боевых действий на Украине

Иностранные наемники удивились сложности боевых действий на Украине
pxhere.com

Наемники, вступившие в ряды ВСУ для участия в противостоянии с ВС РФ на стороне Украины, удивлены боевыми действиями, пишет The New York Times.

Опытные западные военные говорят, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться. По имеющейся информации, в рядах украинской армии сегодня много ветеранов Афганистана и Ирака. Они привыкли рассчитывать на поддержку с воздуха, однако на Украине им приходится сражаться «по старинке»

«Здесь все гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — говорит бывший десантник ВС США.

Иностранцы отмечают, что на поле боя они встречаются с превосходящими силами ВС РФ. При этом некоторые отряды наемников не имеют даже элементарной экипировки.

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