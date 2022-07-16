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Иностранные наемники на Украине впали в отчаяние после обращения МО РФ

Иностранные наемники на Украине впали в отчаяние после обращения МО РФ
Федеральное агентство новостей

Обращение Минобороны РФ заставило иностранных наемников задуматься о целесообразности дальнейшего пребывания на Украине. Об этом сообщает китайское издание 360kuai.

Благодаря успешной работе российской разведки, удалось узнать данные иностранных наемников, воюющих на Украине. В связи с этим, командующие ВС РФ обратились к иностранцам из третьих стран с рекомендацией покинуть ряды ВСУ.

«Это ввергло в отчаяние иностранных наемников, которые прибыли на Украину для выполнения боевых задач. Особенно их поразило то, что российская армия выявила их, выяснила имена и месторасположение, хотя они только недавно пересекли границу», – пересказывает «ПолитРоссия» слова китайского издания.

Также автор отметил, что за последние три недели ВС РФ значительно сократили число иностранных наемников на Украине. Поэтому, многие из оставшихся в живых решили уехать оттуда.

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