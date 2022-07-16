Иностранные наемники на Украине впали в отчаяние после обращения МО РФ

«Это ввергло в отчаяние иностранных наемников, которые прибыли на Украину для выполнения боевых задач. Особенно их поразило то, что российская армия выявила их, выяснила имена и месторасположение, хотя они только недавно пересекли границу», – пересказывает «ПолитРоссия» слова китайского издания.