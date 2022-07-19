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Иностранные наемники боятся прямых огневых контактов в Донбассе, заявил офицер с позывным Гром

Иностранные наемники боятся прямых огневых контактов в Донбассе, заявил офицер с позывным Гром
pxhere.com

Иностранные наемники, выступающие на стороне Украины, избегают любых прямых огневых контактов при боестолкновениях в Донбассе. Подробности рассказал один из офицеров Народной милиции ДНР, передает РИА Новости.

По словам офицера с позывным Гром, в регионе присутствует большое количество иностранных наемников не только из Европы, но и из других стран. Западной техникой преимущественно управляют западные инструкторы.

«НАТОвские инструкторы толкают националистов на уничтожение городов, населения. Конкретного боевого столкновения, все знают, они не оказывают — они бьют из дальнобойных орудий, а на прямой контакт не идут», — пояснил офицер.

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