Иностранные болельщики возмущены допинговым скандалом с российскими спортсменами

Пользователи Сети бурно обсуждают ситуацию с допинговым скандалом на Олимпийских играх в Пекине. Возмущены не только российские, но и иностранные болельщики.

Пользователи Сети активно комментируют новости о возможном лишении российских олимпийцев награды из-за якобы подозрительной пробы на запрещенные вещества. Одни называют ситуацию абсурдной. Другие же и вовсе не понимают, как допинг может быть использован в фигурном катании.

«Допинг? Но в фигурном катании это кажется маловероятным»; «Боже мой. Это просто абсурд. Я все меньше и меньше испытываю энтузиазма по поводу этой Олимпиады»; «Какой еще допинг? Что за бред?» — пишут возмущенные комментаторы.

Россияне выиграли в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде. Позже портал Inside the Games сообщил, что у одного из членов национальной команды были проблемы с пробами на допинг. В результате церемония награждения спортсменов была отложена.

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