Иностранцы назвали «жалким спектаклем» пресс-конференцию Зеленского в киевском метро

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Пользователи Сети раскритиковали украинского лидера Владимира
Зеленского после появления снимков его пресс-конференции в метро Киева.
Поводом для обсуждения стали фотографии, сделанные
французским журналистом с хвалебной подписью. Многие пользователи Сети не
разделили такую позицию и отметили, что нельзя говорить о мужестве
Зеленского после того, что он совершил в стране.
«Да ведь он прикрывается своим народом, используя их как в качестве заложников», — отметил Claude T.
«Он уже проиграл в противостоянии, за которое сам и несет ответственность», —написал HL sans le B.
Часть пользователей задалась вопросом, куда на время
пресс-конференции в метро дели людей, которые там якобы живут. Многие юзеры
подчеркнули, что конференция стала попросту «жалким спектаклем».
«А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к жизни в скитаниях, но до сих пор находятся люди, которые ему аплодируют!» — возмутилась Causette.
«Все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор», — сообщила Anabsempre.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.