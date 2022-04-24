Иностранцы назвали «жалким спектаклем» пресс-конференцию Зеленского в киевском метро

«А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к жизни в скитаниях, но до сих пор находятся люди, которые ему аплодируют!» — возмутилась Causette.

«Все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор», — сообщила Anabsempre.