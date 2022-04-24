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    Иностранцы назвали «жалким спектаклем» пресс-конференцию Зеленского в киевском метро

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Иностранцы назвали «жалким спектаклем» пресс-конференцию Зеленского в киевском метро

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    Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

    Пользователи Сети раскритиковали украинского лидера Владимира
    Зеленского после появления снимков его пресс-конференции в метро Киева.

    Поводом для обсуждения стали фотографии, сделанные
    французским журналистом с хвалебной подписью. Многие пользователи Сети не
    разделили такую позицию и отметили, что нельзя говорить о мужестве
    Зеленского после того, что он совершил в стране.

    «Да ведь он прикрывается своим народом, используя их как в качестве заложников», — отметил Claude T.
    «Он уже проиграл в противостоянии, за которое сам и несет ответственность», —написал HL sans le B.

    Иностранцы назвали «жалким спектаклем» пресс-конференцию Зеленского в киевском метро
    Volodymyr Zelensky/Globallookpress

    Часть пользователей задалась вопросом, куда на время
    пресс-конференции в метро дели людей, которые там якобы живут. Многие юзеры
    подчеркнули, что конференция стала попросту «жалким спектаклем».

    «А скрывающихся там украинцев попросили выйти? Этот человек ведет свой народ к жизни в скитаниях, но до сих пор находятся люди, которые ему аплодируют!» — возмутилась Causette.
    «Все так расставили, мебель привезли необходимую и оборудование в полном объеме, и теперь взгляните на фото с тысячами прячущихся в этом же месте украинцев. Какой позор», — сообщила Anabsempre.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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