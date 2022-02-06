Иностранцев поразило выступление 15-летней фигуристки из России на Олимпиаде в Пекине

Иностранцев поразило выступление 15-летней фигуристки из России на Олимпиаде в Пекине Новости
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Иностранные пользователи социальных сетей пришли в восторг после невероятного проката российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

В ходе короткой программы командного турнира 15-летняя россиянка стала лучшей, набрав 90,18 балла, тем самым принеся в копилку национальной команды десять баллов. Волшебное катание Валиевой поразило не только россиян, но и многих иностранцев, которые в один голос говорят об уникальности спортсменки.

«Она очень талантливая и заслуживает золотой медали»;

«Смотрела прямую трансляцию. Просто произведение искусства!»;

«Валиева-сан, вы из другого мира?»;

«Это было потрясающее выступление. Браво!» — написали в Сети.

Еще один комментатор отметил, что россиянка продолжает соответствовать высочайшим стандартам мирового фигурного катания, которых только она и может достичь. Не исключено, что на этой Олимпиаде ей удастся побить собственный мировой рекорд, установленный на европейском первенстве.

Выступление Валиевой восхитило не только простых зрителей, но и спортсменов, находящихся на трибунах. Все участники соревнований, кроме представителей Украины, встали и долгое время аплодировали россиянке.

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валиева олимпиада фигурное катание
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