“Иногда салат — это просто салат”: Ирина Шейк прокомментировала подозрения в поддержке спецоперации

Ирина Шейк

Ирина Шейк ответила всем, кто разглядел тайный смысл в ее фотографии салата оливье. Напомним, что в подписи к снимку 36-летняя модель использовала слово “Russianzz”, чем тут же вызвала подозрения: как известно, буква Z является символом спецоперации РФ на Украине. Ирину стали обвинять в поддержке действий российских властей, пользователи начали призывать “отменить” ее, отмечая аккаунты модных брендов и глянцевых изданий.

Сторис Ирина удалила, но вскоре все же высказалась. На своей странице она пишет:

Иногда салат — это просто салат. Обещаю: никаких зашифрованных посланий или политических комментариев здесь. Желаю всем любви.

Telegram-канал “Антиглянец” сообщает:

Наш источник, близко знакомый с Ириной Шейк, говорит, что несмотря на угрозу кэнселинга, топ-модель абсолютно спокойна и называет ситуацию не иначе чем “бредом”.

Напрямую своего отношения к спецоперации российская модель публично не выражала. В начале марта она писала, что пожертвует личные средства украинским беженцам, и призывала подписчиков следовать ее примеру.

“Отмена” всего русского на карьере Ирины не сказалась: модель, как и раньше, продолжает сотрудничать с ведущими брендами. Этим летом она появилась в рекламной кампании Jean Paul Gaultier и стала лицом коллаборации Бейонсе Ivy Park x adidas.