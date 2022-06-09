Инофрмблокада Запада трещит по швам: Россия нанесла неожиданный удар по фейкам Украины

«Оперативная инициатива находится в руках российской армии и Народной милиции ЛДНР. Намечается перелом, который может произойти в ближайшее время. Речь идет об освобождении Донбасса. После этого у украинской армии начнутся большие проблемы. Дело в том, что в рядах ВСУ кадровых военных, прошедших реальную боевую подготовку, не более 20%. Все остальные — тербаты, либо мобилизованные на улице мужчины призывного возраста. Их одели в военную форму, дали пять дней на подготовку, отправили на фронт. Сложно организовать серьезное сопротивление с подобным личным составом», — резюмировал Юрий Кнутов.