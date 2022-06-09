Инофрмблокада Запада трещит по швам: Россия нанесла неожиданный удар по фейкам Украины

Западные СМИ продолжают замалчивать реальное положение дел на Украине, где Россия постепенно одерживает победу, заявил итальянский журналист Марко Травальо в эфире теленканала La7. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «Народными Новостями», как Москве удалось донести правду до западных обывателей, сломав информационный барьер в Европе и США.
Большинство западных изданий «кормят» читателей и зрителей историями о фантомных победах Украины. Однако, считает Травальо, все это лишь вымыслы его ангажированных коллег.
«О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. (…) В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует», — подчеркнул итальянец, добавив, что Риму не следовало снабжать Киев оружием, решая кризисную ситуацию политическими и дипломатическими методами.
Не секрет, что Россия оказалась в эпицентре информационной войны, развязанной Западом, с 2008 года после событий в Грузии, напомнил Юрий Кнутов. По его словам, новая массированная атака западных СМИ началась в 2014 году после крымской весны и обрела новую силу с началом российской спецоперации 24 февраля 2022 года. Схема, применяемая Западом в этой сфере, крайне банальна и давно известна.
«За основу берутся «истории», созданные на Украине. Там сформированы специальные кибервойска, занимающиеся изготовлением фейков. Затем это распространяют в США и странах Европы. Их цель: с помощью технологических информационных приемов дезориентировать людей, поддерживающих РФ, представить страну в невыгодном свете», — пояснил наш собеседник.
Для большей эффективности созданных небылиц Запад пытается отрезать российские СМИ от остального мира, используя доминирующее положение собственных вещательных компаний и каналов, продолжил специалист. Однако Москва нашла способ, чтобы проломить информационный забор, донося правду до всего мира.
«У России осталась только возможность работать на азиатские, южноамериканские, африканские страны, передавая туда объективную информацию. Оттуда наша точка зрения уже может попадать на Запад. Это мы сейчас и наблюдаем. По каплям информация просачивается. Донести объективную информацию помогают и некоторые западные журналисты. Там это не поощряется. Обнародованная правда порой поражает западных обывателей — они привыкли к совсем другой картинке», — констатировал военный эксперт.
Любой специалист, владеющий объективными сводками с фронта, прекрасно знает, что российское наступление в Донбассе успешно развивается. Вероятно, в ближайшее время наступит переломный момент всей операции.
«Оперативная инициатива находится в руках российской армии и Народной милиции ЛДНР. Намечается перелом, который может произойти в ближайшее время. Речь идет об освобождении Донбасса. После этого у украинской армии начнутся большие проблемы. Дело в том, что в рядах ВСУ кадровых военных, прошедших реальную боевую подготовку, не более 20%. Все остальные — тербаты, либо мобилизованные на улице мужчины призывного возраста. Их одели в военную форму, дали пять дней на подготовку, отправили на фронт. Сложно организовать серьезное сопротивление с подобным личным составом», — резюмировал Юрий Кнутов.
Ранее сообщалось, что один из самых знаковых фейков Украины о российской армии потерпел фиаско в прямом эфире польского телеканала.