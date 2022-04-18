    В тренде

    Иноагент Понасенков уехал из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Агентство «Москва» / Сергей Киселев

    Блогер Евгений
    Понасенков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) уехал из России.

    О его предполагаемом местонахождении журналистам рассказал источник, близкий к ситуации. По его словам, Понасенков находится на курорте.

    «Он уехал
    в Турцию», — приводит слова источника РИА Новости.

    Однако,
    как оказалось, эта страна — не конечная точка его путешествия. В настоящее
    время Понасенков находится в Италии.

    Напомним,
    Минюст
    1 апреля включил Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного
    агента. Блогер планировал подать из-за этого в суд.

    15 апреля стало известно, что журналист Юрий Дудь и
    политолог Екатерина Шульман внесены в список СМИ-иноагентов. Всего в
    этот день Министерство юстиции России включило в список девять человек. 

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »