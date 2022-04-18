Иноагент Понасенков уехал из России

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Блогер Евгений
Понасенков (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) уехал из России.
О его предполагаемом местонахождении журналистам рассказал источник, близкий к ситуации. По его словам, Понасенков находится на курорте.
«Он уехал
в Турцию», — приводит слова источника РИА Новости.
Однако,
как оказалось, эта страна — не конечная точка его путешествия. В настоящее
время Понасенков находится в Италии.
Напомним,
Минюст
1 апреля включил Понасенкова в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного
агента. Блогер планировал подать из-за этого в суд.
15 апреля стало известно, что журналист Юрий Дудь и
политолог Екатерина Шульман внесены в список СМИ-иноагентов. Всего в
этот день Министерство юстиции России включило в список девять человек.
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