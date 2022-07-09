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Инна Королева высказалась о поведении своей коллеги по «Сватам» Анны Кошмал

Инна Королева высказалась о поведении своей коллеги по «Сватам» Анны Кошмал
Кадр из фильма «Хороший парень»

Звезда «Сватов» Инна Королева рассказала о поступках своей коллеги по сериалу Анны Кошмал по отношению к ней.

Кошмал выступила против специальной операции по защите граждан Донбасса. Она также активно призывает своих коллег высказаться о происходящих на Украине событиях.

«На данный момент я с ней связь утратила. Мы на хорошей ноте прекратили общение, но потом мне перестали отвечать, и я решила не дергать человека», — цитирует Королеву blitz+.

Актриса не стала осуждать Кошмал за отказ от всего, что как-либо связано с Россией. Королева отметила, что это ее выбор, однако в конечном итоге время расставит все по местам.

королева Кошмал сваты Украина
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RusNewsToday24
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