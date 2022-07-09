Инна Королева высказалась о поведении своей коллеги по «Сватам» Анны Кошмал

Звезда «Сватов» Инна Королева рассказала о поступках своей коллеги по сериалу Анны Кошмал по отношению к ней.
Кошмал выступила против специальной операции по защите граждан Донбасса. Она также активно призывает своих коллег высказаться о происходящих на Украине событиях.
«На данный момент я с ней связь утратила. Мы на хорошей ноте прекратили общение, но потом мне перестали отвечать, и я решила не дергать человека», — цитирует Королеву blitz+.
Актриса не стала осуждать Кошмал за отказ от всего, что как-либо связано с Россией. Королева отметила, что это ее выбор, однако в конечном итоге время расставит все по местам.