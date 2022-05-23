Ингеборга Дапкунайте рассказала об отъезде из России из-за спецоперации на Украине: “Эта беда коснулась абсолютно всех”

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Ингеборга Дапкунайте

Актриса Ингеборга Дапкунайте стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу “Радио Долин” и рассказала Антону Долину о своем отношении к России, отъезде из страны, политической позиции и отношении к коллегам, которые поддерживают российское правительство.

Литовская актриса много снималась в России — на ее счету работы с Никитой Михалковым, Алексеем Балабановым, Алексеем Учителем и другими. Несмотря на это, она заявила, что в России всегда чувствовала себя гостем. Я в России всегда была гостем, поэтому никогда не высказывала свою политическую позицию. Всегда себя в России чувствовала гостем. Не считала возможным для себя выражать ту или иную позицию по поводу происходящего. Тем не менее после начала военной спецоперации РФ на Украине она высказалась против нее и покинула страну. Об отъезде из России Дапкунайте сказала так: У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть свою большую часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна за все эти годы, которые я прожила здесь. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому.

Ингеборга Дапкунайте призналась, что говорить о событиях, которые происходят в мире, очень тяжело:

Сейчас уже прошло достаточно много времени. Я начинаю говорить, но говорить мне трудно. Это беда. Не моя личная, а вообще беда. Вот говорят, что есть проблема, есть сложности, а эта беда коснулась абсолютно всех. И лучше от этого никому не стало. Мир изменился. Я не говорю это как политический деятель — жизнь перевернулась.

Актриса отметила, что ее работа состоит в том, чтобы развлекать людей, однако она не согласна с тем, что публичные деятели должны молчать о политике. Все актеры разные: кто-то из деятелей готов выражать свою политическую позицию, а кто-то предпочитает молчать.

Я хочу, чтобы люди, которых я развлекаю, понимали, что я думаю. Многие говорят: “Какое право артист имеет говорить о политике?” Я — человек. А вы решайте, покупать или нет билеты на мои спектакли. Мой выбор вот такой на сегодняшний момент, — заявила она.

Актриса не стала негативно отзываться о своих коллегах, которые поддерживают российскую власть и с которыми она ранее сотрудничала, — режиссере Никите Михалкове и партнере по фильму “Подмовсковные вечера” Владимире Машкове:

Я не буду говорить об этих людях. У меня есть воспоминания о них, светлые и хорошие. Остальное — их дело.

Ингеборга Дапкунайте долгое время жила в России: помимо съемок в кино, она работала в московском Театре наций. Карьеру она совмещала с материнством, в России появился на свет ее сын Алекс. По работе актриса много путешествовала, принимая участие в том числе в иностранных кинопроектах, а также некоторое время жила в Лондоне, где снималась в кино и играла в театре. В России Дапкунайте также занималась благотворительностью, в том числе была сопредседателем фонда “Вера”, который оказывает поддержку хосписам.