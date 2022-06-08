Информацию о золотовалютных резервах могут засекретить в России

Правительство России собирается рассмотреть законопроект, позволяющий засекречивать данные о размере валютных резервах и золотого запаса страны. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов.
Кабмин планирует рассмотреть инициативу в четверг, 9 июня. Документ направлен на уменьшение негативных последствий действий иностранных государств, сообщил ТАСС Торосов.
«Данный законопроект, подготовленный Минэкономразвития в рамках плана первоочередных мер по противодействию санкциям, согласован с ЦБ и Минфином и поддержан на комиссии по законопроектной деятельности», – сказал замглавы Минэкономразвития РФ.
Законопроект также даст должнику право не объявлять дефолт, «если требование кредитора на погашение облигаций не связано с наступлением срока исполнения по данному обязательству», а сама выплата «подпадает под действие указа президента о временном порядке исполнения обязательств», добавил Торосов.
Ранее глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что санкции западных стран, введенные против России после начала спецоперации на Украине, не достигли поставленной цели, сообщает телеканал «360». По его словам, РФ экспортирует на Запад меньше нефти, но продает ее дороже другим странам.