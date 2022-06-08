Информацию о золотовалютных резервах могут засекретить в России

Ранее глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что санкции западных стран, введенные против России после начала спецоперации на Украине, не достигли поставленной цели, сообщает телеканал «360». По его словам, РФ экспортирует на Запад меньше нефти, но продает ее дороже другим странам.