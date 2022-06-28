Новости0

Informacion узнал меню для ужина для участников мадридского саммита НАТО

Informacion узнал меню для ужина для участников мадридского саммита НАТО
pxhere.com

Участники саммита НАТО получили приглашение на праздничный ужин, организованный королем Испании Фелипе VI и королевой Летицией. Начало банкета запланировано на 20:30 (22:30 по московскому времени).

Ужин посетят около 60 человек, более 40 из которых являются главами государств и правительств. Составлением меню по случаю события занимается мадридский шеф-повар Пако Ронсеро.

Гостям предложат десятки разных закусок, среди которых севиче из морского окуня с «тигровым молоком», гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута. Основным блюдом на столе станет рыба хек под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.

На десерт запланирована кокосовая пена с крошкой из мяты и маракуей. Запить блюда можно будет одним из представленных вин, в том числе традиционной испанской кавой.

испания мадрид саммит нато
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.