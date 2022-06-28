Informacion узнал меню для ужина для участников мадридского саммита НАТО

Гостям предложат десятки разных закусок, среди которых севиче из морского окуня с «тигровым молоком», гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута. Основным блюдом на столе станет рыба хек под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.