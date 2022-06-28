Informacion узнал меню для ужина для участников мадридского саммита НАТО

Участники саммита НАТО получили приглашение на праздничный ужин, организованный королем Испании Фелипе VI и королевой Летицией. Начало банкета запланировано на 20:30 (22:30 по московскому времени).
Ужин посетят около 60 человек, более 40 из которых являются главами государств и правительств. Составлением меню по случаю события занимается мадридский шеф-повар Пако Ронсеро.
Гостям предложат десятки разных закусок, среди которых севиче из морского окуня с «тигровым молоком», гаспачо с базиликовым маслом и омар с супом из оливкового масла и розового грейпфрута. Основным блюдом на столе станет рыба хек под соусом менье с тапиокой и форелевой икрой.
На десерт запланирована кокосовая пена с крошкой из мяты и маракуей. Запить блюда можно будет одним из представленных вин, в том числе традиционной испанской кавой.