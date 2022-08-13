InfoBrics: сухогрузы с зерном могут использоваться НАТО для доставки вооружения Украине

Украина совместно с НАТО могут использовать сухогрузы с зерном в качестве контрабанды вооружения, ведь ВС РФ успешно уничтожают западное оружие и боеприпасы, сообщает InfoBrics.
Ракетные удары союзных сил по инфраструктуре ВСУ в западноукраинских регионах лишают возможности НАТО поставлять вооружение. Это наталкивает Запад искать альтернативные варианты предоставления военной помощи.
«Проще всего спрятать оружие на больших грузовых судах, которые вернутся в порты, контролируемые киевским режимом. Там вооружение можно было бы без проблем выгрузить, а затем снова загрузить корабли зерном», — приводит «ПолитРоссия» слова издания.
В публикации отмечается, что это идеальный вариант для Украины и НАТО, ведь Россия не сможет постоянно проверять все грузовые судна, которые направляются на Украину.