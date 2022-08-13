InfoBrics: сухогрузы с зерном могут использоваться НАТО для доставки вооружения Украине

«Проще всего спрятать оружие на больших грузовых судах, которые вернутся в порты, контролируемые киевским режимом. Там вооружение можно было бы без проблем выгрузить, а затем снова загрузить корабли зерном», — приводит «ПолитРоссия» слова издания.