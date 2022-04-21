InfoBrics: США ставят под удар Швецию и Финляндию, втягивая их в НАТО

Как рассказали авторы

портала, заявления Швеции и Финляндии о том, что они якобы ощущают угрозу от РФ

и хотят вступить в НАТО, звучат по меньшей мере странно. Две эти страны долгое

время оставались нейтральными по отношению к Альянсу даже во времена холодной

войны.