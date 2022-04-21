InfoBrics: США ставят под удар Швецию и Финляндию, втягивая их в НАТО

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Авторы портала InfoBrics считают, что Швеция
и Финляндия в случае вступления в Североатлантический альянс станут «щитом»,
которым США будут прикрываться от России в случае конфликта.
Как рассказали авторы
портала, заявления Швеции и Финляндии о том, что они якобы ощущают угрозу от РФ
и хотят вступить в НАТО, звучат по меньшей мере странно. Две эти страны долгое
время оставались нейтральными по отношению к Альянсу даже во времена холодной
войны.
«Возникает очевидный вопрос: почему Швеция и Финляндия чувствуют себя под угрозой сейчас, когда стратегическая ситуация значительно изменилась, а присутствие России в Прибалтике ограничено относительно небольшими территориями вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда? Совершенно очевидно, что это можно рассматривать только как очередное посягательство на границы России», — цитирует обозревателей InfoBrics издание «ПолитРоссия».
Авторы считают, что в
Кремле придут к такому же выводу, наблюдая за действиями и заявлениями
Финляндии и Швеции. В качестве реакции на вступление в НАТО Москва будет
вынуждена укрепить северо-западные рубежи РФ.
«Действительно ли вступление в НАТО обезопасит эти две страны? Нет. Они просто уступят большую часть своего суверенитета США, передав своих военных под американское командование», — заключили авторы InfoBrics.