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    InfoBrics: США ставят под удар Швецию и Финляндию, втягивая их в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    InfoBrics: США ставят под удар Швецию и Финляндию, втягивая их в НАТО

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    Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Авторы портала InfoBrics считают, что Швеция
    и Финляндия в случае вступления в Североатлантический альянс станут «щитом»,
    которым США будут прикрываться от России в случае конфликта.

    Как рассказали авторы
    портала, заявления Швеции и Финляндии о том, что они якобы ощущают угрозу от РФ
    и хотят вступить в НАТО, звучат по меньшей мере странно. Две эти страны долгое
    время оставались нейтральными по отношению к Альянсу даже во времена холодной
    войны.

    InfoBrics: США ставят под удар Швецию и Финляндию, втягивая их в НАТО
    Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    «Возникает очевидный вопрос: почему Швеция и Финляндия чувствуют себя под угрозой сейчас, когда стратегическая ситуация значительно изменилась, а присутствие России в Прибалтике ограничено относительно небольшими территориями вокруг Санкт-Петербурга и Калининграда? Совершенно очевидно, что это можно рассматривать только как очередное посягательство на границы России», — цитирует обозревателей InfoBrics издание «ПолитРоссия».  

    Авторы считают, что в
    Кремле придут к такому же выводу, наблюдая за действиями и заявлениями
    Финляндии и Швеции. В качестве реакции на вступление в НАТО Москва будет
    вынуждена укрепить северо-западные рубежи РФ.

    «Действительно ли вступление в НАТО обезопасит эти две страны? Нет. Они просто уступят большую часть своего суверенитета США, передав своих военных под американское командование», — заключили авторы InfoBrics.

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