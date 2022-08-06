Немецкие политики вместо благодарности начали поливать экс-канцлера Германии Герхарда Шредера грязью после поездки в Россию, хотя тот пытался спасти свою страну от экономической катастрофы. Об этом сообщает издание InfoBrics.
В пересказе статьи «ПолитРоссии» говорится, что Шредер столкнулся с несправедливостью на родине.
«Герхард Шредер подвергся серьезной критике со стороны берлинского истеблишмента. Его даже назвали “лоббистом Путина”. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц дистанцировался от Шредера, заявив, что не согласовывал ему поездку», — пишут СМИ.
Как подчеркивает InfoBrics, поездка политика в Москву имеет огромное значение для Германии и может обернуться спасением страны от энергокризиса, поскольку он предпочитает дискуссию с Москвой.
Ранее Шредер в рамках отпуска посетил столицу России. Многие СМИ писали, что он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.