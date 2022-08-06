InfoBrics: Шредер столкнулся в Германии с разгромной критикой после его поездки в Москву

«Герхард Шредер подвергся серьезной критике со стороны берлинского истеблишмента. Его даже назвали “лоббистом Путина”. При этом действующий канцлер Германии Олаф Шольц дистанцировался от Шредера, заявив, что не согласовывал ему поездку», — пишут СМИ.