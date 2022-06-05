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InfoBrics: Киев посодействовал решению Херсонской области об интеграции с Россией

InfoBrics: Киев посодействовал решению Херсонской области об интеграции с Россией
wikipedia.org / Ambidekstriy88 / CC BY-SA 4.0

Отношение руководства Украины к освобожденным регионам спровоцировало процесс присоединения Херсонской области к России. Так считает бразильский политолог Лукас Лейрос.

По его мнению, Киев давит на собственных граждан, питающих симпатию к Москве. Так, последствием взрывов в Херсоне, инициированных ВСУ, стало отключение сотовой связи и интернета, передала «ПолитРоссия».

«Местное население, даже этнически украинцы, будут выступать за интеграцию с РФ, поскольку это единственная сторона конфликта, которая делает все, чтобы поднять их уровень жизни», – отметил Лейрос в публикации для InfoBrics.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в поддержку вступления региона в состав РФ выступит как минимум 60-70% жителей.

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