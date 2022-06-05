Отношение руководства Украины к освобожденным регионам спровоцировало процесс присоединения Херсонской области к России. Так считает бразильский политолог Лукас Лейрос.
По его мнению, Киев давит на собственных граждан, питающих симпатию к Москве. Так, последствием взрывов в Херсоне, инициированных ВСУ, стало отключение сотовой связи и интернета, передала «ПолитРоссия».
«Местное население, даже этнически украинцы, будут выступать за интеграцию с РФ, поскольку это единственная сторона конфликта, которая делает все, чтобы поднять их уровень жизни», – отметил Лейрос в публикации для InfoBrics.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в поддержку вступления региона в состав РФ выступит как минимум 60-70% жителей.