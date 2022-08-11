Инфекционист Сапронов заявил, что «Кентавр» редко вызывает тяжелую пневмонию

По его словам, сам по себе коронавирус является большой нагрузкой на человеческий организм. При заражении COVID-19 усугубляется течение собственных хронических заболеваний. Однако и у него есть свои «плюсы» в сравнении с более ранними штаммами коронавирусной инфекции, передает РИАМО.