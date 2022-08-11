Инфекционист Сапронов заявил, что «Кентавр» редко вызывает тяжелую пневмонию

Несмотря на высокую заразность, подвид омикрона «Кентавр» нечасто провоцирует тяжелое поражение легких. Об этом рассказал инфекционист Георгий Сапронов.
По его словам, сам по себе коронавирус является большой нагрузкой на человеческий организм. При заражении COVID-19 усугубляется течение собственных хронических заболеваний. Однако и у него есть свои «плюсы» в сравнении с более ранними штаммами коронавирусной инфекции, передает РИАМО.
«”Кентавр” либо другие подварианты омикрона являются высокозаразными, но, к большой радости для нас, они редко вызывают поражение легких и тяжелую пневмонию с ее опасными осложнениями», — пояснил Георгий Сапронов.
Инфекционист подчеркнул, что «Кентавр» в основном представляет опасность для верхних дыхательных путей. Обычно болезнь характеризуется болью в горле, состоянием слабости, интоксикацией и высокой температурой. Чтобы защититься от COVID-19, медик посоветовал сделать прививку.